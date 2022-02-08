Антананариву, , 15:35 — REGNUM Не менее 33 человек погибли в результате последствий тропического циклона «Бацирай» на Мадагаскаре. Об этом 8 февраля сообщает газета Madagascar Tribune со ссылкой на Национальное бюро борьбы с последствиями природных катастроф.

Ураган

Согласно данным бюро, на данный момент известно о 33 погибших и 70 355 пострадавших в результате циклона.

При этом указывается, что подсчет еще продолжается и на данный момент собрана информация только по югу Мадагаскара, а с учетом того, что только в западном районе страны Икюнгу из-за циклона погибло не менее 54 человек, число жертв «Бацирая» может превысить 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 20 человек выросло число жертв циклона «Бацирай», обрушившегося на Мадагаскар