Москва, 8 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Конечно, в текущей ситуации, когда темпы годовой инфляции в России составляют 8,8%, прежний прогноз в 4% выглядит излишне оптимистичным, даже с учетом ожидаемого 11 февраля повышения ставки ЦБ РФ до 9,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Ставка отражается в темпах инфляции со значительным временным лагом — порядка полугода, так что, как минимум, в ближайшие несколько месяцев резкого замедления роста цен ожидать не приходится.

Какое-то значимое замедление будет происходить не раньше лета, и то, при условии, что ФРС США начнет ужесточать денежно-кредитную политику, как планируется сейчас, в марте.

Но пересмотр прогноза, в том числе отразится и объеме бюджетных расходов, — они будут повышены в соответствии с новой цифрой.

Соответственно, в экономику России будут вбрасываться дополнительные деньги, в том числе по социальным программам, а это, в свою очередь, будет толкать цены вверх.

Очевидно, президент, по поручению которого был пересмотрен прогноз по инфляции, считает снижения социального стресса более важным, чем борьбу с инфляцией», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития России пересмотрело прогноз по темпам инфляции в 2022 году в пользу повышения с 4% до 5,9%. Пересмотренный прогноз уже передан в правительство.

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