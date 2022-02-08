Ярославль, , 16:12 — REGNUM Бывшая и.о. директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун не согласна с обвинениями в нарушениях, якобы совершённых ею на посту руководителя Гаврилов-Ямской центральной районной больницы. Об этом она эмоционально заявила на своей странице во «ВКонтакте».

Оксана Пиклун Оксана Пиклун/vk.com

"Касаемо публикаций в СМИ, ЦРБ в которой я ранее исполняла обязанности главного врача подвергалась неоднократным проверкам (контрольно-счетная палата ЯО, инспекция по труду ЯО, территориальный фонд ЯО, прокуратура ЯО) в течении последних полутора лет. Указанные в публикациях факты были бы выявлены еще до моего назначения, но их просто НЕТ!», — написала экс-чиновница (орфография сохранена).

Оксана Пиклун написала, что «не позволит сделать себя крайней», правда, не уточнив, о чём именно идёт речь. Реакция чиновницы является весьма нетипичной для руководителей такого уровня. Как правило, руководители структур областного правительства уходят без громких заявлений. Впрочем, несколько позже Оксана Пиклун опубликовала другой пост, более спокойный, но также не лишённый эмоций.

«Спасибо коллегам и всему медицинскому сообществу за поддержку и слаженную совместную работу в течении всех 1,5 месяцев! Я уверенна, что буквально со среды ситуация изменится коренным образом, а именно исчезнут очереди в поликлиниках в связи с полным укомплектованием медицинским персоналом, многоканальная система связи позволит дозвониться в учреждения в любое время дня и ночи, а скорая помощь будет прилетать мгновенно! А если серьезно, системные проблемы которые копились годами, мы с вами проанализировали и выработали меры по их решению основываясь на мнении жителей Ярославской области. Реализация которых позволит повысить качество медицинской помощи и доступность нашему населению!», — написала Оксана Пиклун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля чиновница была отстранена от работы, на место директора депздрава был назначен Сергей Луганский.

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