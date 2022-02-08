Москва, , 15:35 — REGNUM Вполне возможно, что в перспективе одного двух лет Китай увеличит закупки угля в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

Флаги России и Китая Mil.ru

«В ходе [недавних] переговоров руководители России и Китая уделили много внимания их экономической составляющей с прицелом на перспективу. Основной упор сделан на энергетику и сельское хозяйство. Хотя в прошлом году объемы поставок российских сельскохозяйственных товаров в Китай в физических объемах сократились, а карантинные ограничения привели к 60-процентному падению экспорта российской рыбы, но в перспективе сельское хозяйство остается важным резервом наращивания товарооборота», — сказал Цыплаков.

При этом он призвал не забывать, что торговля сельхозтоварами — «улица с двухсторонним движением», так как Китай тоже поставляет в Россию товары этой группы.

«Что касается энергетики, то наиболее перспективными представляются поставки российского газа на китайский рынок, что обусловлено усилиями Китая по осуществлению «зеленого» энергетического перехода, — сказал Цыплаков. — В отношении газа в равной мере важны как увеличение поставок трубопроводного газа, так и наращивание экспорта СПГ, на который, кстати, приходится большая часть китайских закупок газа за рубежом. В отношении угля у меня нет слишком больших ожиданий. Вполне возможно, что в перспективе одного-двух лет Китай увеличит закупки угля в России, чтобы компенсировать австралийские поставки, а также подстраховаться на тот случай, если Индонезия не сможет поддерживать объемы экспорта».

Однако здесь, как подчеркнул Цыплаков, возникает проблема транспортных перевозок, которая будет препятствовать росту российских поставок.

«В более же длительной перспективе особо рассчитывать на китайский рынок, пожалуй, не стоит. Доля импортного угля в суммарном потреблении ряд лет стабильно находится на уровне около 10%. В будущем потребление угля будет сокращаться, и соответственно, спрос на него в Китае будет падать», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что перспективы китайской экономики в 2022 году остаются неопределенными.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВШЭ дали прогноз по приросту двусторонней торговли РФ и Китая