Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Резкий рост цен на овощи в Грузии объясняется снижением объёмов их производства на территории страны. Об этом 8 февраля заявил грузинскому изданию Commersant член Академии сельскохозяйственных наук Грузии, профессор Анзор Месхишвили.

Овощи Pixabay.com

«Одна из главных проблем на рынке овощей — низкий уровень конкуренции. Местное производство долгое время игнорировалось, поскольку импортные товары поступали по демпинговым ценам», — сказал эксперт.

Месхишвили отметил, что мелкие аграрии разоряются, так как не выдерживают конкуренции с дешёвым импортом, а крупных предприятий в Грузии не осталось, так как этому не способствовала политика правительства, сконцентрировавшегося на туризме.

Профессор отметил, что власти спохватились во время экономического кризиса, вызванного карантинными мерами, и запустили ряд программ поддержки сельского хозяйства. Тем не менее, быстрых результатов в аграрном секторе нельзя получить быстро.

Напомним, инфляция в Грузии по итогам 2021 года составила 13,9%. Больше всего цены выросли за год на овощи — на 23,3%.

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