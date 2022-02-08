Москва, , 15:33 — REGNUM В России работа единой цифровой платформы в здравоохранении будет расширена. Об этом 8 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительство продолжает работу по развитию «цифрового контура» в здравоохранении. Подготовлено обновлённое положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Она свяжет между собой все региональные медицинские организации. Большинство документов должны перейти в электронный вид. Среди прочего — различные выписки, справки, медкарты. Чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни, даже если человек переезжал», — рассказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

По его словам, в ближайшее время работа системы расширится по нескольким направлениям, в неё начнут поступать данные из различных федеральных реестров, а также касающиеся лекарственного обеспечения граждан, о результатах медосвидетельствований, об аккредитованных специалистах, а также связанные с противодействием распространению коронавируса.