Москва, , 15:33 — REGNUM Те прогнозы, которые делает Минэкономразвития РФ, заставляют задуматься о том, что в 2017 году не Росстат вошел в состав МЭР, а само министерство превратилось в Росстат, который пересчитывает то, что не сбылось и не сбудется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минэкономразвития повысило свой прогноз по темпам инфляции с 4% до 5,9%.

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«МЭР пересмотрело прогноз по инфляции на 2022 год до 5,9%, но осадок излишнего оптимизма в этой цифре все равно остается, хотя она уже гораздо более реалистичная, чем недостижимые 4%, — сказал Ордов. — В январе и феврале мы с удивлением наблюдаем продолжение роста инфляции в годовом выражении, которая достигла уже 8,8%. Это очень тревожный сигнал, и его невозможно объяснить сезонностью. Остается удивительным сам подход, когда ЦБ РФ и министерства, ставя перед собой цель достижения целевого таргета по инфляции в 4%, неспособны обеспечить его достижение и гадают на текущих макроэкономических предпосылках и условиях».

Таким образом, как пояснил Ордов, даже достижение 4-процентной инфляции будет не результатом средне‑ и долгосрочной экономической политики, а лишь следствием шоковых манипуляций с ключевой ставкой и объемами госрасходов.

«Складывается впечатление, что в 2017 году не Росстат вошел в состав Министерства экономического развития, а само министерство, похоже, превратилось в большой Росстат, сведя свои основные функции к систематическому пересчету того, что не сбылось и явно не сбудется, — констатировал экономист. — Стивен Хокинг говорил: «Астрологи достаточно умны, чтобы делать свои прогнозы столь туманными, что их можно отнести к любому исходу». Очень не хотелось бы, чтобы наше министерство экономического развития превратилось в министерство астрологии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какой может быть инфляции в РФ во второй половине 2022 года.

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