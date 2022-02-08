Лос-Анджелес, США, , 15:32 — REGNUM Компания Amazon представит первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» уже 14 февраля 2022 года. Об этом 8 февраля пишет «Мир Фантастики».

Хоббиты Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия

Тизер покажут в рамках Супербоула, старт которого запланирован на 02:30 МСК.

Напомним, что премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября 2022 года. Известно, что события шоу будут разворачиваться за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец».

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