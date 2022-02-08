Москва, , 15:31 — REGNUM Перспективы китайской экономики в 2022 году остаются неопределенными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

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«На мировом рынке продолжает сохраняться высокая степень неопределенности, которая усиливается не преодоленной до конца пандемией и ее экономическими последствиями в виде нарушения цепочек поставок и сложностей логистики. Есть также и неопределенность в перспективах китайской экономики, — сказал он. — В конце 2021 года даже на официальном уровне в Китае заявлялось о том, что экономика находится под сильным давлением нисходящего тренда. В IV квартале темпы экономического роста замедлились до 4%. Это означает, что спрос на многие промышленные и сырьевые товары в Китае будет слабым. Многие аналитики рынка полагают, что китайская экономика начнет поправляться не ранее второго полугодия. С учетом совокупности всех этих факторов наиболее вероятным сценарием на текущий год может быть рост взаимной торговли [РФ и Китая], но более низкими темпами, чем это было в 2021 году».

Как пояснил профессор, мировая волна инфляции набрала большую силу, и сразу ее остановить не получится.

«В этих условиях можно ожидать дальнейшего роста цен, что будет толкать показатели торговли вверх. В целом прирост двусторонней торговли на 10−15%, как представляется, был бы хорошим результатом», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыплаков рассказал, за счет чего в 2021 году был достигнут прирост товарооборота между РФ и КНР.

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