Тверь, 8 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбуждено в Тверской области после падения в канализационный люк семилетнего мальчика. Ребёнка удалось обнаружить лишь на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 8 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люк

Инцидент произошёл 27 января около 17:00 в городе Торопце. По версии следствия, семилетний мальчик вышел из продуктового магазина и провалился в канализационный люк, расположенный на расстоянии около пяти метров от дома, где он проживал. После пропажи мальчика были организованы масштабные поисковые мероприятия — ребёнка в канализационном люке обнаружили сотрудники правоохранительных органов на следующий день. Сейчас угроза для его здоровья и жизни отсутствует — мальчика уже отпустили из больницы домой.

Следователи, между тем, установили, что на крышке люка отсутствует одно из двух фиксирующих креплений.

«Люк, расположенный по вышеуказанному адресу, находится на балансе ресурсоснабжающей организации по водопотреблению и водоотведению МУП ГТ «Водоканал-Сервис». Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причин и условий, способствовавших произошедшему», — уточнили в СК.

В МУПе следователями изъята документация, следователи намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание колодцев сетей водоснабжения на данном участке.