В Тверской области возбудили дело после падения ребёнка в люк канализации
Тверь, 8 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбуждено в Тверской области после падения в канализационный люк семилетнего мальчика. Ребёнка удалось обнаружить лишь на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 8 февраля.
Инцидент произошёл 27 января около 17:00 в городе Торопце. По версии следствия, семилетний мальчик вышел из продуктового магазина и провалился в канализационный люк, расположенный на расстоянии около пяти метров от дома, где он проживал. После пропажи мальчика были организованы масштабные поисковые мероприятия — ребёнка в канализационном люке обнаружили сотрудники правоохранительных органов на следующий день. Сейчас угроза для его здоровья и жизни отсутствует — мальчика уже отпустили из больницы домой.
Следователи, между тем, установили, что на крышке люка отсутствует одно из двух фиксирующих креплений.
В МУПе следователями изъята документация, следователи намерены дать оценку действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание колодцев сетей водоснабжения на данном участке.