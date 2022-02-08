Москва, 8 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Несмотря на повышение ключевой ставки Банка России, инфляция в РФ пока не поддается этой «дрессировке». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил профессор ВШЭ, президент Столыпинского клуба, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Инфляция

«Инфляция, по данным Росстата, уже превышает 8,8%. Доходность 2-летних ОФЗ достигла 9,6%, 5-летних — 9,5%, 10-летних — 9,4%. Инфляционные ожидания населения в январе составили 13,7% по сравнению с 12,1% в среднем за прошлый год. Мы с вами можем думать все, что угодно, но ЦБ все эти данные видит. И исходя из этого, а также из сотни дополнительных факторов, принимает решения, — сказал Коган. — Наивно полагать, что при таком росте инфляционных ожиданий ЦБ будет церемониться. Остаётся лишь мечтать о том, чтобы ЦБ не поднял ставку более чем на 100 базисных пунктов. Скорее всего, 100 б.п. в итоге и будет. Есть только один момент. ЦБ поднимает ставку уже примерно год. Инфляция дрессировке пока не поддается. Посмотрим еще два-три месяца. По идее, исходя из теории процесса, эффект от подъёма ставки должен начать чувствоваться. А если нет? Вот это будет любопытно».

Впрочем, как полагает Коган, снижение инфляционного давления все же начнет ощущаться ближе к апрелю 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил, что ЦБ РФ делает все для того, чтобы поддержать инфляцию на высоком уровне.