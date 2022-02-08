Пекин, , 15:30 — REGNUM Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золотую медаль золотую медаль в спринте на Олимпийских играх. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Лыжи (сс) pixel2013

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Сундлинг заняла первое место в финале спринта свободным стилем на 1,5 км. Второй к финишу пришла её соотечественница Майя Дальквист. Замкнула тройку американка Джессика Диггинс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская лыжница Вероника Степанова не смогла выйти в финал, завершив борьбу на стадии полуфинала. В четвертьфинальных забегах уступили Наталья Непряева и Юлия Ступак, а Христина Мацокина не прошла квалификацию.

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