Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» у пассажира рейса Стамбул — Ростов-на-Дону нашли винтовку и пистолет, сообщили ИА REGNUM в Южном таможенном управлении 8 февраля.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Винтовка и пистолет были обнаружены в багаже гражданина Германии. Экспертиза показала, что оба товара немецкого происхождения относятся к категории гражданского и спортивного пневматического оружия. Общая рыночная стоимость предметов составляет около 220 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено два административных дела — о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров.