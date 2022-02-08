Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» у пассажира рейса Стамбул — Ростов-на-Дону нашли винтовку и пистолет, сообщили ИА REGNUM в Южном таможенном управлении 8 февраля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

Винтовка и пистолет были обнаружены в багаже гражданина Германии. Экспертиза показала, что оба товара немецкого происхождения относятся к категории гражданского и спортивного пневматического оружия. Общая рыночная стоимость предметов составляет около 220 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено два административных дела — о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров.