Москва, 8 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Если посмотреть на динамику российско-китайской торговли в последние годы, то необходимо признать, что она не была стабильной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил профессор факультета мировой экономики и политики ВШЭ Сергей Цыплаков.

Minsvyaz.ru Флаги России и Китая

«Как известно, стороны ранее предполагали довести объем взаимной торговли до 100 млрд долларов в 2015 году и 200 млрд долларов в 2020 году. Однако на практике в полной мере достичь заявленных целей не удалось, — сказал Цыплаков. — В 2014 году объем двусторонней торговли приблизился к планке в 100 млрд долларов, но затем в 2015 году торговля резко упала, а последующий процесс ее восстановления протекал медленно. Отметка в 100 млрд долларов была достигнута только в 2018 году, поэтому и цель в 200 млрд долларов пришлось перенести на 2024 год. В минувшем 2021 году товарооборот рос очень высокими темпами. По данным ФТС России, товарооборот, экспорт и импорт в российско-китайской торговле выросли соответственно на 35,2%, 38,4 и 32,3%. Объем товарооборота составил 140,7 млрд долларов. По китайским данным, объем товарооборота был еще больше и составлял 146,9 млрд долларов».

Как подчеркнул экономист, таких высоких темпов прироста двусторонняя торговля не видела уже очень давно.

«Вместе с тем чрезмерно обольщаться высокими темпами прироста товарооборота не стоит. Увеличение стоимостных показателей в очень большой степени был обусловлено ростом мировых цен практически на все товары и особенно энергоносители и сырье. Это означает, что торговля в физических объемах явно отставала от стоимостных показателей. Например, Китай суммарно сократил свой импорт из-за рубежа нефти, железной руды, некоторых видов сельскохозяйственной продукции, но в стоимостном выражении поставки росли. То же самое можно сказать и о китайском экспорте, цены на готовую китайскую продукцию растут», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, достигнет ли товарооборот России и Китая 165 млрд долларов в 2022 году.