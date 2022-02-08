Москва, 8 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Сообщение о «сделке» президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, направленной на снижение напряжённости вокруг Украины, абсолютно неверное. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 февраля журналистам, комментируя публикации западных СМИ об итогах встречи лидеров.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»

«Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что в текущей ситуации Россия и Франция не могли заключить какие-либо сделки, это невозможно. Франция входит в ЕС и НАТО, причём лидерство в этом военном блоке принадлежит другому государству.

Ни о каких сделках не может идти речь, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из публикаций, посвященных переговорам Путина и Макрона в Москве, говорилось, что стороны договорились не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Кроме того, Путин мог пообещать Макрону вывести российские войска из Белоруссии после масштабных союзных учений.

Читайте также: Западная пресса дала оценку переговорам Путина и Макрона в Москве