Подгорица, 8 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Средняя задолженность перед банками на душу населения в Черногории на конец 2021 года составляла 2337 евро и включала в себя общую задолженность по кредитам, кредитным картам и дефицит счета, сообщили Pobjeda в Центральном банке (CBCG).

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Данные высшего денежно-кредитного учреждения показывают, что общий долг граждан по сравнению с 30 декабря 2020 года увеличился на 45,1 миллиона евро или 3,2 процента.

«Задолженность физических лиц по кредитам составляет 1,4 млрд евро, по кредитным картам — 14 млн евро, а задолженность по дефициту счетов граждан — 19,1 млн евро», — говорится в сообщении Центробанка.