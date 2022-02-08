Берлин, , 15:25 — REGNUM Работа правящей в ФРГ коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90» / «Зелёные» и Свободной демократической партии (СвДП), не устраивает большую часть населения Германии. Так, согласно опросу, проведённому социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV с 3 по 4 февраля, такого мнения придерживаются 64% респондентов из тысячи принявшие участие в опросе.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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При этом предпринимаемые правительством Германии действия одобряют только 30% опрошенных.

Практически аналогичные настроения среди граждан ФРГ показал и другой опрос, который проводился социологическим институтом Civey по заказу издания Spiegel. 63% респондентов считают, что за два месяца пребывания у власти действующий канцлер Олаф Шольц (СДПГ) не смог проявить себя в качестве достойного политика на посту главы правительства ФРГ, пишет ТАСС. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Германии по итогам выборов в бундестаг, которые состоялись в сентябре 2021 года, Социал-демократическая партия (СДПГ) получила 206 мест из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196.

В декабре 2021 года новым канцлером Германии был избран Олаф Шольц, который ранее занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.