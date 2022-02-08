Москва, 8 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно скончался. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба корпорации.

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«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем выражаются глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Отмети, Игорь Носов находился на посту гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В период с 2018 по 2020 год занимал должность заместителя губернатора Нижегородской области, а до этого являлся главой АО «Особая экономическая зона «Иннополис».