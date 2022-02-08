Уфа, 8 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Четырех жителей г. Стерлитамак заподозрили в вымогательстве и похищении человека в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

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По версии следствия, 6 февраля 2022 года фигуранты уголовного дела прибыли в Гафурийский район к дому 41-летнего ранее знакомого им потерпевшего.

«Когда мужчина отказался открывать злоумышленникам дверь, они проникли в его квартиру через балкон, нанесли ему множественные удары руками и ногами, требуя передать им 50 тысяч рублей, после чего похитили у него мобильный телефон, и угрожая расправой, посадили его автомобиль и перевезли в г. Стерлитамак, где связали и заперли в гараже», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что мужчина смог позвонить в полицию, его вскоре освободили полицейские.

Стражи порядка установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались четверо жителей г. Стерлитамака в возрасте от 21 до 36 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается. Следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям.