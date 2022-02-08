Лос-Анджелес, США, , 15:23 — REGNUM Суд в США приговорил 7 февраля монахиню Мэри Маргарет Кройпер к лишению свободы на один год и один день по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, после того как она похитила и проиграла в казино несколько сотен тысяч американских долларов, украденных в начальной школе сообщает New York Post.

В прокуратуре отметили, что Кройпер, которая занимала пост директора Католической школы Святого Иакова в течение 28 лет, использовала деньги на азартные игры, поездки в казино и покупки.

Кройпер, которая попросила прощения перед местными жителями во время вынесения приговора, также обратился к судье с просьбой о снисхождении.

«Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий», — заявила она.

В прокуратуре отметили, Кройпер даже брала с собой других монахинь в поездки, тратила огромные средства, взятые у начальной школы.