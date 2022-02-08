Москва, , 15:23 — REGNUM В многоступенчатой системе контроля за реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги» контроль со стороны общественности занимает особое место. Жители регионов принимают участие в реализации дорожных мероприятий на всех этапах ― начиная от выбора объектов ремонта и заканчивая их приемкой в эксплуатацию. За три года в 84 субъектах страны сформирован пул лидеров общественного мнения, в котором состоит более 500 человек. Только по основным федеральным каналам связи от граждан поступило порядка 25 тысяч обращений. Это говорит о том, что интерес к дорожной теме растет. Подробности сегодня, 8 февраля, сообщает сайт bkdrf.ru.

В Липецке общественные контролеры выезжали на объекты нацпроекта более 20 раз. Под их пристальным контролем проходили работы на всех городских объектах. Так, ремонт улицы Зегеля, Меркулова и Белана неоднократно оценивали «маломобильные патрули» ― общественники, передвигающиеся на инвалидных колясках. Чтобы обеспечить доступную среду, они просили не ставить бордюры в местах съездов с тротуаров, поскольку они могли стать препятствием для маломобильных граждан, а также обустроить «зебры» таким образом, чтобы колясочники могли пересечь дорогу самостоятельно, не обращаясь за помощью к прохожим. Все замечания были учтены в ходе выполнения работ.

В Карелии общественные контролеры совершили более 80 инспекционных выездов на объекты нацпроекта, расположенные в Петрозаводске и Прионежском районе. Они проверяли соблюдение технологии, координировали взаимодействие представителей местных администраций, дорожных организаций и жителей населенных пунктов, принимали участие в обсуждении компромиссных решений по устройству съездов к домам, тротуаров, лестничных спусков, автопавильонов, а также мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

«Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведены в нормативное состояние трассы, которые не обновлялись десятилетиями. Это огромная поддержка для республики. Но дороги проходят через городские районы, поселения, и ремонт приносит неудобства жителям. И тогда на помощь приходит общественный контроль, чтобы наладить обратную связь с органами власти, подрядной организацией и максимально учесть пожелания граждан.

Быть контролером ― это не только большая гордость, но и сложная, кропотливая работа, которая требует многих усилий и времени. Ведь мы, в первую очередь, защищаем интересы жителей и ответственны перед каждым», ― говорит общественный контролер Нина Никифорова.

В Прикамье в приемке всех объектов в 2021 году принимали участие общественные контролеры (инспекторы), а также эксперты Общественной палаты Пермского края. В течение дорожно-строительного сезона они выезжали на приемки, в том числе рабочие, свыше 70 раз.

«Сегодня у нас на общественных началах трудится 15 инспекторов. Все они проходили обучение с представителями министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», экспертами дорожной отрасли и получили специальные удостоверения. В ходе приемок мы в первую очередь проверяем журнал производственных работ (на заполнение и соответствие ГОСТам).

Отдельное внимание уделяется проверке тех элементов ремонтных работ, по которым чаще всего фиксируются нарушения: заделка взятых лабораторных проб в асфальте, проливка стыков со старым асфальтом, приспособленность объекта для маломобильных групп населения, соответствие ГОСТам высоты искусственных неровностей. В зимний период мы контролируем содержание городских объектов ― расчистку от снега улиц, в том числе отремонтированных по нацпроекту», — пояснил общественный эксперт по ремонту дорог и благоустройству дворов Общественной палаты Пермского края Даниил Бахарев.

Специалисты отмечают: замечания, пожелания, «взгляд со стороны» полезны, и, безусловно, учитываются при проведении работ, но приветствуется именно конструктивная критика.

Региональные дорожные министерства и ведомства ежегодно проводят обучающие семинары общественных контролеров, в течение которых рассказывают об аспектах, на которые необходимо обращать внимание при проверке объектов, о типовых дефектах, которые могут возникнуть при ремонте, о новых и наилучших технологиях, применяемых в дорожной отрасли, а также о правилах техники безопасности при выполнении работ. Эти знания активисты могут применять уже на практике, при инспекционных выездах на объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, основная цель федерального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение уровня экономической связанности территорий России за счет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения.