Кишинёв, , 15:23 — REGNUM Национальный банк Молдавии отложил назначенное на 8 февраля заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос о повышении ставки рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что причиной этого стала публикация в соцсети Facebook депутата парламента республики от правящей партии «Действия и солидарность» Раду Мариана. Он накануне сообщил, что Нацбан поднимет ставку рефинансирования с 8,5% до 10,5%.

«Банк начал расследование для установления обстоятельств, при которых один из смоделированных сценариев стал предметом спекуляций», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что необходимо убедиться в независимости тех, кто принимает решение о ставке рефинансирования.

Стоит отметить, что Мариана критически отозвался о планах повысить ставку рефинансирования. Он заявил, что это подорвёт инвестиционную привлекательность молдавского бизнеса.