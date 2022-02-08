Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Gunna (Серхио Джаванни Китченс) стал обладателем татуировки, символизирующей популярный тренд под названием Pushin P. Соответствующей новостью артист поделился в историях на своей странице в Instagram 8 февраля.

Gunna Скриншот YouTube

Суть тренда заключается в применении английской буквы P ко всем положительным вещам, а также в её изображении в качестве эмодзи на синем фоне. Примечательно, что автором необычного новшества является сам Gunna.

Напомним, что 13 января 2022 года Gunna представил композицию pushin P. В записи работы также поучаствовали Future (Нейведиус Деман Уилберн) и Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс).

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