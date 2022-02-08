Ярославль,
8 февраля 2022, 15:26 — REGNUM В Ярославле специалисты регионального департамента охраны окружающий среды и природопользования взяли на анализ пробы из реки Дунайки. Об этом сообщает пресс-служба департамента.
На место выехали после того, как на специфический цвет воды в реке пожаловались жители.
«На момент обследования акватории водного объекта вода в реке имела специфическую окраску. В рамках надзорных мероприятий специалистами экоаналитической лаборатории были отобраны три пробы воды из реки Дунайка для лабораторного анализа», — рассказал председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.
Исследование проб воды займёт 14 дней.