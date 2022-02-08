Стокгольм, 8 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В ночь на 8 февраля шведские избиратели смогли наблюдать за первыми в текущем году политическими дебатами с участием лидеров партий. Как позднее написали журналисты SVT в статье, пожалуй, самым острым моментом дискуссии стало обсуждение борьбы с преступностью.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Так, лидер «Шведских демократов» ЙиммиОкессон предложил использовать опыт Дании и ужесточить наказания.

«Это поможет отправить некоторых за решетку. Так человек в тюрьме не сможет никого подстрелить», — отметил Йимми Окессон, которого тут же поддержал лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные»)

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон («Социал-демократы») также выступила рядом инициатив. Однако акцент был сделан на профилактические меры по борьбе с преступностью.

«Мы должны прекратить вовлечение новых людей в преступный мир, а затем мы должны инвестировать в школу и остановить деятельность чартерных школ, которая способствует большей сегрегации», — отметила она.

«Вы уходите от вопроса!» — вклинилась лидер «Христианских демократов» Эбба Буш.