Пекин, 8 февраля 2022, 15:21 — REGNUM Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.
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Золотую медаль выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.
Четвёртым стал представитель Финляндии Йони Мяки. Ещё один российский лыжник Артём Мальцев занял пятое место. Шестым пришёл к финишу швед Оскар Свенссон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта.
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