Пекин, 8 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Krsk2019.ru Христина Мацокина и Александр Терентьев

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Золотую медаль выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

Четвёртым стал представитель Финляндии Йони Мяки. Ещё один российский лыжник Артём Мальцев занял пятое место. Шестым пришёл к финишу швед Оскар Свенссон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта.