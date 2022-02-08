Москва, 8 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон был инициатором обсуждения на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным вопроса, касающегося перспектив размещения ядерного оружия в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Так, на вопрос о том, кто из лидеров поднял эту тему на встрече в Кремле, Песков ответил: «Президент Макрон».

Вместе с тем он подчеркнул, что ему нечего добавить к тому, что было сказано на пресс-конференции лидеров двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин развеял обеспокоенность своего французского коллеги Эммануэля Макрона, связанную с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о ядерном оружии.

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