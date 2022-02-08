Рязань, , 15:22 — REGNUM Возможность дистанционного оформления больничных листов введена в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в оперативной группе правительства региона.

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Оформить больничный лист онлайн могут пациенты с симптомами ОРВИ и больные коронавирусной инфекцией — для этого необходимо обратиться по телефону в поликлинику или на «горячую линию» по единому номеру «122».

"Уверен, что такая мера хоть немного разгрузит амбулаторное звено, и позволит людям, у которых наблюдаются первые признаки заболевания, не ходить лишний раз в больницу. Они могут получить консультацию специалиста дистанционно и начать лечение», — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Показатель охвата тестированием на COVID-19 в регионе составляет 658,07 на 100 тысяч населения.