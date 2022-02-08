Стокгольм, 8 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Кажется, что правая оппозиция в Швеции все больше сплачивается. Таким образом, контуры двух правительственных альтернатив также становятся все более очевидными. По крайней мере, к такому мнению пришел политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, посмотрев первые в текущем году теледебаты с лидерами партий.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Дебаты с участием лидеров парламентских партий в Швеции проходили в ночь на 8 февраля по Москве. Объясним, что под двумя правительственными альтернативами подразумевается левый блок, состоящий из «Социал-демократов», «Зеленых», «Центристов» и «Левых», и правая оппозиция, к которой принадлежат «Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы» и «Шведские демократы».

«Атмосфера в ходе дебатов на телеканале TV4 накалилась быстро. Энергетическая политика является не только одним из самых обсуждаемых вопросов этой зимой, но и вопросом, по которому партии занимают четкие позиции. Это также вопрос, по которому правая оппозиция в риксдаге решила подписать свои последние законопроекты. До предыдущих дебатов речь шла, среди прочего, о сегрегации и борьбе с преступностью. Теперь «Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы» и «Шведские демократы» согласовали совместный законопроект по развитию атомной энергетики», — написал журналист.

«Вопрос, однако, в том, будет ли энергетическая политика в день выборов в сентябре таким же «горячим» вопросом, как сегодня? Энергетические проблемы обычно наиболее обсуждаются зимой, когда цены на электроэнергию могут быть высокими. Уже к выборам, после лета, многие избиратели забывают о дорогих счетах за электроэнергию. Но в этом году все может быть иначе. Если конфликт между Россией и Западом будет усугубляться, цены на энергоносители, по всей видимости, будут расти еще больше», — заключил Кнутсон.