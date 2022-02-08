Москва, , 15:19 — REGNUM Научные разработки, которыми заняты участники трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей»), в Москве, Калининграде, Екатеринбурге и Севастополе, уже в ближайшем будущем смогут повлиять на развитие научного потенциала России и технологический прогресс страны. По случаю Дня российской науки, отмечаемого сегодня, 8 февраля, подробности о своих новых разработках в области медицины, образования, юриспруденции и атомной энергетики сообщает сайт годнауки.рф.

Получивший премию губернатора Свердловской области для молодых учёных научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН, доцент кафедры конституционного права УрГЮУ Алдар Чирнинов (Екатеринбург) является автором крупного научного проекта по теории и методологии конституционно-судебной аргументации.

«Это очень важная задача, поскольку от качества аргументов зависит, насколько эффективно будут устраняться законодательные предписания, которые не соответствуют конституционным требованиям и нарушают основные права и свободы человека», — пояснил Алдар Чирнинов. Победитель трека сам ведет дела в Конституционном Суде РФ и уверен, что результаты его исследования уже оказывают положительное влияние на реальную практику конституционного правосудия.

Заведующий лабораторией комбинированной терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и заведующий кафедрой биохимии им. Т.Т. Березова РУДН Вадим Покровский (Москва) сообщил, что работает над созданием нового учебника «Биохимия человека» для студентов медицинских вузов. Автор уже завершил первую часть «Обмен углеводов», которая выйдет отдельным томом весной 2022 года. Полностью учебник будет готов к концу 2024 года.

«Одна из задач нового учебника — расставить акценты в этой науке и через физиологию, фармакологию, патогенез заболеваний, клиническую лабораторную диагностику дать понимание того, зачем врачу нужна биохимия. Это будет сверхнаглядный учебник в двух форматах: классическом печатном и интерактивном», — пояснил Вадим Покровский.

Главный конструктор реакторных установок атомных станций малой мощности АО «НИКИЭТ» Госкорпорации «Росатом» Денис Куликов (Москва) сообщил о разработке и перспективе создания на территории России до 2030 года новой атомной станции мощностью до 10 МВт электрических.

«Наш основной проект — атомная станция малой мощности на базе реакторной установки «Шельф». Она рассчитана на целый год автономной работы без присутствия персонала на площадке. По сути, это большая атомная батарейка, которая способна в течение восьми лет генерировать от 6 до 10 МВт электрических без замены топлива, общим сроком эксплуатации 60 лет», — пояснил Денис Куликов.

Заметим, что это далеко не все открытия, сделанные молодыми российскими учёными. Чтобы рассказать обо всём, пожалуй, потребуется снять полнометражный документальный фильм.

«Год науки и технологий оказался успешным и востребованным проектом. Он изменил отношение общества к отечественной науке и поднял престиж профессии ученого. Особенно сильные изменения произошли среди молодежи. Социологические исследования ВЦИОМ показывают, что только за последние полгода уровень вовлеченности студентов и школьников в мероприятия Года науки и технологий вырос на 15% и 8% соответственно.

Более 60% школьников стало испытывать гордость за российскую науку. Отмеченный рост престижа науки в целом и профессии ученого в частности говорит о том, что запущенные в Год науки и технологий проекты достигли своей цели, однако для закрепления результатов необходимо и дальше уделять внимание развитию науки и технологий и их популяризации, что и будет происходить в течение начинающегося Десятилетия науки и технологий», — прокомментировал на сайте годнауки. рф сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил ценность труда ученых и объявил 2021 год Годом науки и технологий. Вместе с этим было поставлено несколько важных целей: привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ и формировать комплексное представление граждан о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и достижениях в области науки и технологий. Всего в 2021 году состоялось более 6,5 тысяч мероприятий. Они прошли во всех регионах России, в них приняло участие более 12,2 млн человек в офлайн-формате и 275 млн в онлайн-формате.