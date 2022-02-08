Минск, , 15:19 — REGNUM Запад не признает итоги голосования на февральском референдуме в Белоруссии и продолжит давление на официальный Минск. Об этом 8 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко на заседании совета безопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось уже. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал», — сказал Лукашенко.

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Напомним, белорусская политэмиграция опубликовала серию расследований о деятельности приближённых к Александру Лукашенко бизнесменов, а также родственников чиновников из ближайшего окружения руководителя постсоветской республики. В нескольких расследованиях фигурирует Олег Швед — брат нынешнего генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. По итогам февральского референдума он надеется изменить действующую конституцию и совместить две руководящие должности — президента и председателя «всебелорусского народного собрания» (отсутствующего сейчас в законодательстве).