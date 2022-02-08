Минск, 8 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Запад не признает итоги голосования на февральском референдуме в Белоруссии и продолжит давление на официальный Минск. Об этом 8 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко на заседании совета безопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось уже. А вот каждого из вас. Знаю, что Андрея Шведа начали полоскать. Это еще не все. Готовься, откопают еще то, что ты не знаешь: прапрадедушек твоих, бабушек. Еще обнаружат, что ты из Америки приехал», — сказал Лукашенко.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии

Напомним, белорусская политэмиграция опубликовала серию расследований о деятельности приближённых к Александру Лукашенко бизнесменов, а также родственников чиновников из ближайшего окружения руководителя постсоветской республики. В нескольких расследованиях фигурируетОлег Швед — брат нынешнего генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. По итогам февральского референдума он надеется изменить действующую конституцию и совместить две руководящие должности — президента и председателя «всебелорусского народного собрания» (отсутствующего сейчас в законодательстве).