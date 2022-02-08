Москва, , 15:18 — REGNUM Отменив переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок, Зеленский в большей степени играет на публику, изображая из себя несгибаемого политика, который даже Берлин может поставить на месте, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тема «Северного потока — 2» излишнее раздута американской и украинской пропагандой. Для российской стороны вопрос о согласовании и запуске газопровода не является уязвимостью.

Есть первая нитка газопровода, есть «Южный поток», есть труба через Белоруссию и Польшу, в настоящий момент не используемая.

Если европейские партнеры захотят увеличить покупки газа, этих мощностей вполне хватит даже без СП-2 и украинской ГТС. Но сам Газпром наращивать поставки не спешит — какой смысл, если цена чем дальше, тем выше.

Вопрос о том, будет ли Украина получать газ по приемлемым ценам и зарабатывать на транзите, зависит не от запуска СП-2, а исключительно от украинской политики в отношении России, ЛНР и ДНР.

Если прекратить играть в войнушку и заняться, наконец, восстановлением экономики и исполнением Минских соглашений, все проблемы можно будет решить.

Если этого не может себе позволить нынешнее руководство Украины, Россия может подождать, когда к власти в соседней стране придут более договороспособные политики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, намеченную встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок отменил президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия согласия с позицией ФРГ по «Северному потоку — 2».

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