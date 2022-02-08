Саратов, , 15:16 — REGNUM В Саратовской области работы по обустройству трасс и магистралей элементами дорожной инфраструктуры по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» значительно облегчили жизнь автомобилистов. Подробности 7 февраля сообщил сайт bkdrf.ru.

Всего за 2021 год в Саратове на 112 участках городских дорог были установлены дублирующие знаки пешеходного перехода над проезжей частью, а рядом с 39 образовательными учреждениями города появились светофоры Т7 со светодиодным модулем желтого цвета, который работает на солнечных батареях в проблесковом режиме. Они используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности дорожного движения. Еще 19 светофорных объектов установили на наиболее аварийных перекрестках и городских улицах.

В Энгельсе в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 15 пешеходных переходах также установлены 30 Г-образных опор со светофорами Т7.

«Именно в зимнее время оценил установку дублирующих дорожных знаков на консольных опорах. Сейчас многие автомобилисты бросают авто прямо на дорогах, и машины закрывают обычные дорожные знаки, либо снег идет, не переставая и, понятно, что расчистить все знаки одномометно дорожники не могут. Вот здесь отлично выручают дублирующие знаки на консолях. Их хорошо видно, и их уже ничто не загораживает», — поделился своим мнением автоэксперт, инструктор по контраварийной подготовке Виктор Мартыненко.

Он также отметил плюсы еще одного элемента безопасности, который по нацпроекту начали устанавливать еще в 2020 году: на шести нерегулируемых пешеходных переходах были обустроены интеллектуальные системы. Такое оборудование не только осуществляет статичную подсветку зоны пешеходного перехода, но и обеспечивает непрерывное световое сопровождение людей, переходящих пешеходный переход в темное время суток.

«Я слышал от некоторых водителей, что такая подсветка якобы ослепляет водителей. Я с таким мнением абсолютно не согласен. Подсветка непрерывно сопровождает движение пешехода и заранее привлекает внимание водителя, предупреждая его о наличии человека на проезжей части», — пояснил Виктор Мартыненко.

Работа по обустройству дорог элементами безопасности в Саратовской области будет продолжена. В этом году в рамках нацпроекта уже был объявлен конкурс на мероприятия по содержанию и обслуживанию дорожных знаков на весь 2022 год на сумму 6,9 млн рублей. В мероприятия входит установка новых знаков согласно проектам организации дорожного движения и обслуживание имеющихся, в том числе их покраска, восстановление опор, а также замена деформированных.

Как сообщало ИА REGNUM, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводится кампания по привлечению внимания взрослых и детей к факторам риска на дорогах. Основная цель — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.