Черкесск, , 15:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии дан старт капитальному ремонту государственной филармонии. Здание, построенное в начале прошлого века, получит новую жизнь, благодаря нацпроекту «Культура». О начале реконструкции сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Одно из самых знаковых мест Черкесска получит новую жизнь! Я знаю, как много это учреждение значит для всех нас: невозможно сосчитать, сколько в этих стенах было представлений, концертов и спектаклей. Филармония объединяет творческих людей, здесь создается прекрасное и оберегается, развивается наша культура», — написал глава республики на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, первым делом будут проведены реставрационные работы внутри здания филармонии, после чего приступят к ремонту фасада. Полностью ремонт будет завершен к лету 2022 года.

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