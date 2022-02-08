Сочи, Краснодарский край, 8 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Решение о взыскании с МУП «Водоканал» города Сочи недоимку по экосбору в размере 62 млн 816 тыс. рублей, ранее вынесенное судом, оставлено в силе апелляционной инстанцией, об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора провело плановую выездную проверку МУП г. Сочи «Водоканал» по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере природопользования. Проверка показала допущенные предприятием нарушения при заполнении декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

«В декларации выявлены несоответствия в расчете суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Размер недоимки, согласно корректирующей декларации, превысил 62 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

Требование о добровольном возмещении недоимки было проигнорировано, и Управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края. Суд подтвердил законность требований Росприроднадзора. МУП «Водоканал» обжаловало решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Суд оставил жалобу без удовлетворения.