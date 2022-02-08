Сараево, , 15:12 — REGNUM За первые девять месяцев 2021 года в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано 35 108 смертей, что на 25,72 процента больше, чем за тот же период 2020 года.

Рост

По данным регионального телевидения N1, пандемия нового коронавируса повлияла на увеличение числа смертей в Боснии и Герцеговине.

Мирсада Адембегович, советник по связям с общественностью Статистического агентства Боснии и Герцеговины, заявила, что, согласно статистике за 2020 год, первый год пандемии, можно сказать, что число всех смертей в этом году было примерно на 15% выше, чем в до пандемии 2019.

«Число смертей каждый год немного увеличивается, однако из 44 427 смертей в 2020 году около 4440 были вызваны коронавирусом», — сказала она.

Среди умерших от последствий коронавируса в 2020 году большинство составили мужчины, умерли 2 829, женщин — 1 609.