Москва, 8 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Ситуация с минеральными удобрениями находится на контроле в комитете Госдуме по аграрным вопросам и штаба, который возглавляет глава Минсельхоза, все ситуации отрабатываются в онлайн-режиме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Александр Погожев ИА REGNUM Наполнение бункера для внесения аммиачной селитры в почву для лучшего кущения

«Мы пытаемся в оперативном режиме отрабатывать каждую ситуацию, но к сожалению, сбои происходят, в том числе из-за логистики, из-за того, что производственные мощности не срастаются, — отметила также Школкина. — Наша задача сегодня — определить регионы, требующие той же селитры немедленно, это субъекты РФ, где скоро начнутся полевые работы, это наши южные регионы, Краснодарский край, и далее уже двигаться по климатическим поясам, чтобы не сорвать сев и развести поставки по регионам, исходя в том числе из производственных мощностей заводов-изготовителей».

Она указала на то, что после круглых столов и заседаний комитетов по аграрным вопросам и по экономической политике правительство услышало пожелания сельхозпроизводителей в том числе по аммиачной селитре — многие регионы говорили о нехватке аммиачной селитры, которую необходимо вносить прямо в подкормку в самом начале весенне-полевых работ, в итоге был введен запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля, однако проблемы остаются.

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По ее словам, Минсельхоз уже четыре раза корректировал данные по заявляемым потребностям сельхозпроизводителей в аммиачной селитре.

«Плановый объем на февраль был более 1 млн 53 тыс. тонн, на март — 1 млн 77 тыс. тонн, но вот аграрии запросили у Минсельхоза еще дополнительно 300 тыс. тонн. Минпромторг со своей стороны уже подсчитал, что поставки аммиачной селитры вырастут на 1 млн тонн по сравнению с 2021 годом», — привела данные парламентарий.