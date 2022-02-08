Канберра, , 15:12 — REGNUM 8 февраля в парламенте Австралии состоялся первый рабочий день в наступившем 2022 году. Свое выступление лидеры партий в федеральной легислатуре начали, поздравляя королеву Соединенного Королевства Елизавету II по случаю ее 95-летнего юбилея. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Королева Елизавета II Nasa.gov

«Ваше Величество, сердечно поздравляю Вас с празднованием платинового юбилея … Хочу засвидетельствовать наше уважение за самоотверженность, проявленную вами на службе Содружества, и за вашу глубокую и неизменную приверженности Австралии и ее народу», — сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Лидер оппозиции Энтони Альбаниз, который возглавляет Лейбористскую партию, присоединился к поздравлениям премьер-министра Моррисона.

Оба главных политика Австралии выразили соболезнования Ее Величеству в связи с уходом из жизни принца Филиппа.