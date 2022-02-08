Ташкент, 8 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Третий инновационный семинар по медиа и информационной грамотности пройдет 8−12 февраля в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Семинар организован Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках центральноазиатской программы MediaCAMP. Об этом сообщает посольство США в Ташкенте.

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«Онлайн-мероприятие собирает вместе преподавателей университетов, школьных учителей, медиатренеров и экспертов в области медиа и цифровой грамотности из Центральной Азии и других стран для продвижения медиаграмотности в регионе», — говорится в сообщении.

В течение пяти дней 30 участников из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана приобретут новые навыки и при поддержке наставников разработают собственные проекты по медиаграмотности.

«Информированное гражданское общество, умеющее отличать правду от лжи, — один из важнейших инструментов борьбы с распространением дезинформации», — цитирует посольство слова директора региональной миссии USAID Лоренс Харди.

По его словам, посредством инициативам по повышению медиаграмотности, подобным этой, «мы способствуем развитию критического мышления, чтобы вы, тренеры и педагоги, могли в свою очередь положительно повлиять на своих учеников, сделав их разборчивыми потребителями медиа».