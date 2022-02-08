Канберра, 8 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. 8 февраля парламент Австралии возобновил свою работу после зимних каникул. Сразу же в этот день состоялись первые дебаты с участием лидера оппозиции Энтони Альбаниза и премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, о чем сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Премьер-министр страны заявил, что Альбаниз политизирует кризис, разворачивающийся в настоящее время в домах престарелых Австралии на фоне пандемии.

«Вместо того, чтобы рассказывать об усилиях Австралии и о том, как мы пережили эту пандемию, вы постоянно высказываете негатив, критику и ворчание», — сказал Моррисон.

«Лидер Лейбористской партии хочет использовать эту пандемию в своих целях… а не бороться с ней», — обвинил в политиканстве Альбаниза премьер-министр Моррисон.