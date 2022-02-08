Копенгаген, , 15:07 — REGNUM Власти Дании в связи с ростом напряженности вокруг ситуации с Украиной повысят готовность национальных вооруженных сил для поддержки НАТО. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства королевства.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правительство приняло решение о ряде необходимых шагов в соответствии с рекомендацией министерства обороны, чтобы повысить готовность вооруженных сил для укрепления способности Дании поддерживать НАТО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину Европейский союз готов ввести против российской стороны «всеобъемлющие» и «невиданные» до этого санкции.

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