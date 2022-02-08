Минск, , 15:07 — REGNUM Запад продолжит оказывать давление на Белоруссию по разным направлениям. Об этом 8 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко на заседании совета безопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его «неудачной попыткой неконституционного переворота». А деньги в эту «неудачную попытку» вложены огромные. По нашим только подсчетам (то, что мы могли отследить) — больше $6 млрд. Для Белоруссии это заоблачная цена, — заявил Лукашенко. — Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают».

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