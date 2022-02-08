Киев, 8 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Сообщения о том, что встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского не состоялась из-за разногласий сторон по вопросам поставок Киеву оружия и «Северному потоку — 2», опроверг 8 февраля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, его слова приводит агентство LIGA.net.

President.gov.ua Михаил Подоляк

«Это совершенно ложный контекст — говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о «Северном потоке — 2» или об оружии. Такого априори быть не могло», — сказал он.

Также Подоляк отметил, что сообщения со ссылкой на «анонимный источник» становятся все абсурднее и в погоне за ложной сенсацией «очень легко встретить анонима, который просто лжет или сознательно распространяет какой-то российский нарратив».

Кроме того, февраля советник главы офиса украинского президента указал, что и представители ФРГ, и все страны Запада неоднократно заявляли, что трубопровод не будет введен в эксплуатацию в случае эскалации ситуации.

При этом он уточнил, что позиция Берлина по поставкам оружия Берлину также была заявлена неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол во Франции Алексей Мешков заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону на переговорах в Киеве будет труднее, чем в Москве, потому что украинские партнёры не держат слово.