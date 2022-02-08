Загреб, 8 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что правительство вновь заморозит цены на основные виды топлива из-за роста цен на нефтепродукты, сообщает агентство Hina.

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«Учитывая вероятный рост цен на нефтепродукты, мы решили переиздать указ, ограничивающий цены на Eurosuper-95 до существующих 11,37 кун и на дизельное топливо до 11,29 кун», — заявил Пленкович журналистам в Загребе.

Постановление будет действовать в течение месяца и не будет распространяться на премиальные цены на топливо.

«У кого есть деньги, тот может позволить себе топливо премиум-класса», — заявил Пленкович, напомнив, что правительство ограничивало цены на топливо и в октябре 2021 года.