Канберра, , 15:11 — REGNUM Законопроект о запрете дискриминации по признаку вероисповедания стал на «шаг ближе» к принятию федеральным парламентом Австралии. Однако по крайней мере два депутата от Либеральной партии все еще угрожают проголосовать против принятия законопроекта. Об этом 8 февраля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

На расширенном партийном собрании премьер-министру Австралии Скотту Моррисону удалось убедить большую часть своей Либеральной партии поддержать изменения, направленные на защиту студентов-геев от отчисления на основании их сексуальной ориентации.

Однако, подчеркивают журналисты, меры не распространяются на студентов-трансгендеров.

По крайней мере 18 депутатов от Либералов выступили с докладами во время встречи с Моррисоном. Некоторые из них выразили опасения относительно того, что государство заходит слишком далеко в попытке остановить ущемление прав по признаку вероисповедания и защиты прав сексуальных меньшинств. Однако общее мнение в партии сложилось в пользу принятия законопроекта.