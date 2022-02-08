Уфа, , 15:09 — REGNUM Подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних задержали в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Ребенок Pxhere.com

По версии следствия, вечером 6 февраля текущего года фигурант уголовного дела находился в сквере в г. Ишимбай, где совершил развратные действия без применения насилия в отношении двоих несовершеннолетних.

Следователи установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний житель г. Ишимбай.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Ранее в отношении подозреваемого по аналогичному факту совершения развратных действий без применения насилия уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии осудили по делу о насилии над детьми.