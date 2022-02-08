Москва, , 15:04 — REGNUM В Госдуме просят Минсельхоз и правительство РФ увеличить лимит субсидий на льготные кредиты для сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

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«Мы просим Минсельхоз и правительство РФ оперативно реагировать за запросы сельхозпроизводителей и увеличить лимит субсидий на льготные кредиты на 2022 год», — сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

При сохранении прежней ставки в 5%, по мнению парламентариев, объем кредитов должен составлять минимум 15 млрд рублей, а возможно и 20 млрд рублей.

«Мы обеспокоены ситуацией, связанной с льготным кредитованием в преддверье весенне-полевых работ, уже скоро работы начнутся в южных регионах, и нам необходимо предусмотреть соответствующее достойное финансирование», — сказала депутат Госдумы.

Лимит субсидий на льготные кредиты для сельхозпроизводителей на 2022 г. установлен на уровне около 1,5 млрд рублей, следует из данных Минсельхоза.

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